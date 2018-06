Comprato "Borghi d'Italia". E Alessano "sbarca" in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Borghi d'Italia», il programma di viaggi di Tv2000, arriva in Cina. Grazie a un accordo con la Global Broadcasting Times, multinazionale di comunicazione interculturale che promuove l'interazione tra la Cina e il resto del mondo, il programma di viaggi dell'emittente della Cei viene diffuso in Cina e presso il pubblico internazionale di lingua cinese. La diffusione avviene tramite il canale YouTube di Gbtimes, il canale social denominato Unknown Europe e i social media cinesi ai quali è collegato (Sina Weibo, Youki, WeChat) e la piattaforma Megamedia.Sono previsti, nel biennio 2018-2019, traduzione e doppiaggio in lingua cinese di cinquanta puntate da 30 minuti e cinquanta teaser da 100 secondi. Le prime cinque puntate, già prodotte con doppiaggio in cinese, sono dedicate ai Comuni di Alessano, Bovino (Foggia), Forio (Napoli), Majano (Udine) e Montegrotto Terme (Padova).Inoltre, sul canale Youtube di Gbtimes, è possibile vedere online tutte le puntate nella sezione dedicata al programma. «Borghi d'Italia», giunto alla decima stagione, è condotto da Mario Placidini ed è un viaggio settimanale nella storia, nell'arte e nelle tradizioni dei piccoli Comuni italiani.