Bar nel parco dell'ex Galateo, gestione affidata: ora si parte

Un nuovo bar pronto ad aprire battenti nel parco dell'ex sanatorio Galateo che potrebbe diventare uno dei più frequentati e in particolare fruibili della città. La svolta arriverà con buona probabilità già nella prima metà del 2024, dopo un lungo periodo fatto di numerose e ripetute chiusure legate alla necessità di controllare lo stato di salute degli arbusti che lo rendono una delle aree verdi più affascinanti della città di Lecce.

Lo scorso 26 aprile si è aperta la gara per l'assegnazione in locazione dei locali adibiti a servizio bar e ristoro presso il il parco urbano dell'ex presidio ospedaliero Galateo. Al bando hanno presentato la documentazione diciassette società, delle quali solo quindici sono state ammesse alla procedura, Il Comune di Lecce aveva fissato la base per il canone annuo d'affitto a 4.900 euro, cifra che è aumentata di 17.900 euro durante il bando di gara fino ad arrivare a 22.800€ euro cifra con la quale l'azienda Fioma di Peschici si è aggiudicata la gara. E adesso avrà l'opportunità di allestire un bar all'interno di uno dei polmoni verdi della città.

La struttura

Infatti, fin dalla sua apertura, all'interno della struttura, alle spalle del play ground per i bambini sorge un’ampia zona ristoro, con la possibilità di servire anche alimenti e bevande all'area aperta, oltre che poter consumare all'interno. Una straordinaria implementazione per un parco che è dotato di uno eccezionale potenziale che però fino a questo momento non è ancora stato sfruttato a pieno, si per le ripetute chiusure, che anche per l'assenza di un bar al suo interno e anche nelle immediate vicinanze. Un primo passo in avanti quindi è stato compiuto, in attesa che si sblocchino anche le procedure che interessano la Villa Comunale Garibaldi, dove oltre allo spazio per il ristoro, ci sono ancora altri due immobili che attendono di essere rinnovati e utilizzati, la prima è la ludoteca, che rappresenterebbe una straordinaria opportunità per i residenti e anche per i lavoratori della zona centro e l'ex casa del custode, che dopo lo sfratto è rimasta chiusa e ad oggi con le porte murate, al vaglio la possibilità di realizzare al suo interno una postazione del 118, che potrebbe rappresentare anche un presidio per il centro cittadino oltre che un punto di stazionamento per i soccorritori del servizio di emergenza urgenza, in questo caso tra le problematiche da risolvere, c'è quella dalla ristrutturazione dell'appartamento che è stato utilizzato per decenni dal custode e dalla sua famiglia e che necessità di inevitabili lavori di ristrutturazione, legati al rifacimento e alla messa a norma dell'impianto elettrico ed idraulico. Situazione simile anche per parco Belloluogo che dopo l'interdittiva antimafia del marzo del 2020, quando la Prefettura di Lecce ha sconsigliato la permanenza di qualsivoglia rapporto d'impresa con la pubblica amministrazione dell'azienda che aveva in concessione la struttura. Da quel momento il parco è rimasto sprovvisto di un'area ristoro, che oramai rappresenta una priorità per uno spazio che frequentemente ospita anche grandi eventi organizzati anche dalla stessa amministrazione comunale.

