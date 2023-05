Un bar all'interno del parco dell'ex Galateo: pubblicato il bando. Ecco come partecipare

Presto il Parco dell’ex Galateo a Lecce avrà il suo punto ristoro. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando di locazione commerciale per l’immobile da destinare a bar/ristoro all’interno del parco del Galateo. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 26 maggio prossimo.

L'immobile all'interno del parco

L’immobile oggetto della locazione è composto da un locale bar di 84,5 metri quadrati, già attrezzato con bancone e spazi per l’alloggiamento delle attrezzature, tavolini, sedie, illuminazione interna ed esterna, un impianto fotovoltaico sul tetto; di un ulteriore locale di 57 mq adiacente e comunicante con il bar ristoro; servizi igienici con wc uomini, donne e persone con disabilità.



Il periodo di locazione è fissato in sei anni, la base d’asta per la locazione commerciale è fissata in 4.900 euro annui (canone fissato secondo i valori Omi della zona di riferimento). Oltre alla locazione, il locatario dovrà farsi carico delle utenze, da volturare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Chi avrà in locazione l’immobile dovrà adibirlo esclusivamente a bar/ristoro e garantirne l’apertura e chiusura secondo i giorni e gli orari di apertura e chiusura del Parco: ossia dalle 7.30 alle 21 nell’orario invernale e dalle 7.30 alle 24 in estate, da giugno a settembre.

L'assessore comunale



«Con la locazione del bar ristoro dotiamo il Parco del Galateo di un servizio fondamentale che lo renderà ancora più attrattivo per le famiglie, i ragazzi, gli sportivi e quanti già hanno imparato a frequentarlo dal quartiere e da tutta la città – dichiara l’assessora al Patrimonio Rita Miglietta –. I locali del bar ristoro sono fortemente in comunicazione con il parco e le sue attrezzature, in particolare quelle per i bambini, che si trovano in prossimità dello scoperto, spazi moderni e attrezzati. È un’opportunità che l’amministrazione offre a quanti intendono misurarsi con l’offerta di servizi di ristorazione nella dimensione di un Parco urbano, già oggi vissuto e apprezzato, e che è destinato ad allargarsi ulteriormente grazie al progetto di social housing in corso di realizzazione e finanziato dal Pnrr nel complesso dell’Ex Galateo adiacente all’attuale parco».

I contatti



Al fine di mettere gli interessati in condizione di formulare una offerta economica adeguata, è fatto obbligo prima della presentazione dell’offerta di effettuare un sopralluogo da svolgersi previo accordo con l’ufficio Patrimonio del Comune di Lecce. Il sopralluogo può essere richiesto scrivendo a francesco.goffredo@comune.lecce.it o telefonando allo 0832/682274.

Il bando e i relativi allegati sono disponibili a questo link: https://www.comune.lecce.it/amministrazione/bandi-di-gara/bandi-ed-avvisi-di-gara-comune-di-lecce?DocumentId=67947.

