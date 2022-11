Ex Galateo al buio: a poche ore dalla riapertura dell’area verde i cittadini segnalano: «Area giochi senza luci»

Riflettori puntati sull'illuminazione del parco. Dopo la riapertura del parco dell'ex Galateo arrivano già le prime lamentele da parte degli utenti che da diverso tempo aspettavano che quello spazio verde tornasse a disposizione dei cittadini, dopo le doverose verifiche sulla stabilità degli alberi.

La riapertura



Il giorno di San Martino è stato quello in cui grandi e piccini hanno potuto tornare a passeggiare lungo i viali ammodernati del parco. Ma per chi ha scelto di provare a vivere l'area verde nelle ore del tardo pomeriggio è arrivata una triste sorpresa: l'impianto di illuminazione, secondo quanto segnalato dagli stessi leccesi, appare insufficiente per garantire la corretta fruizione dei giochi da parte dei più piccoli che si sono ritrovati a giocare quasi al buio: «È un'illuminazione da lounge bar, non adeguata a un parco per bambini - rileva Chiara Presicce, mamma della piccola Allegra -. Abbiamo appreso dalla stampa della riapertura del parco e per noi che viviamo in questo quartiere è una straordinaria notizia. Nel corso della giornata di venerdì dopo il lavoro ho scelto di portare mia figlia di tre anni all'ex Galateo, ma alle 18 era praticamente impossibile utilizzare le giostre che erano quasi completamente avvolte nel buio, salvo che per una fioca illuminazione che non permetteva di tenere perfettamente sotto controllo i bambini. Se dovesse essere questa la soluzione definitiva, ritorneremo a vivere il parco solo in primavera quando le giornate saranno più lunghe e non ci sarà bisogno dell'illuminazione artificiale».

Un senso di insicurezza



Ma la giovane mamma leccese non è la sola nel parco ad aver avuto la stessa impressione: «Non mi sono sentita al sicuro, troppi spazi bui - racconta Laura Simone mamma del piccolo Riccardo -, le aree verdi sono molto grandi e al loro interno mancano dei punti luce e se il bambino va a giocare li in mezzo lo perdi di vista, e se c'è qualcuno con il cane seppur al guinzaglio, può anche diventare pericoloso per la sicurezza dei più piccoli oltre che di noi adulti che potremmo essere soggetti deboli nel caso in cui un mal intenzionato dovesse decidere di colpire proprio in quell'area».



Il parco, infatti è ricco di punti luce, ma nella maggior parte dei casi si tratta di faretti bassi che forniscono un cono di luce non sufficiente a illuminare aree molto ampie. Si tratta di una soluzione estremamente elegante e che dona un gradevole impatto visivo per chi transita nei pressi dell'area ma non sembra essere quella ideale per garantire la fruibilità delle giostrine e degli spazi verdi, oltre che dal punto di vista della sicurezza.

«Sono stati capaci di spendere 54mila euro per capire se il parco era sicuro e poi non è stato speso nemmeno un euro per illuminare in modo adeguato il parco. È assurdo perché l'illuminazione era già insufficiente nel primo periodo in cui l'area è stata aperta al pubblico. Illuminato lo spazio verde alle spalle dell'ex sanatorio Galateo fa paura e difficilmente sarà frequentata da qualcuno - afferma il consigliere di Forza Italia, Giampaolo Scorrano -. Si poteva pensare ad un tipo di illuminazione differente, magari sfruttando anche la tecnologia fotovoltaica, per cercare di stare attenti anche a quelli che sono i costi dell'energia». Da Palazzo Carafa fanno sapere però che nel corso della giornata di lunedì sarà avviato un processo di verifica su tutto l'impianto di illuminazione del parco Galateo per capire se, nel corso di questi giorni, c'è stato un cattivo funzionamento dell'apparato d'illuminazione. Lunedì sarà quindi il giorno delle verifiche ma se dovessero essere questi i lumen previsti per il parco, appare particolarmente improbabile che qualche genitore con il proprio figlio possa decidere di vivere il parco fino all'orario di chiusura previsto per le ore 20:00 quando il sole è oramai tramontato da diverse ore e il buio la fa da padrone.

