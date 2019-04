Baffetto e divisa: il candidato consigliere e il look per somigliare a Hitler

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Facebook, la foto profilo con un look creato per somigliare al Führer, ritratto al suo fianco, non passa inosservata.Il cognome è di quelli che hanno fatto la storia della destra italiana. E, dunque, la candidatura al fianco di Adriana Poli Bortone, per Alessandro Starace, è stata una scelta quasi obbligata.«In lei - ha scritto - ritrovo molte delle mie idee. In questa nuova esperienza vorrei realizzare quelli che sono i miei progetti riguardo il randagismo, una realtà all'attenzione di pochi ma purtroppo, nella nostra città, in continua crescita a discapito anche di chi come me investe il proprio tempo ed i propri risparmi per tamponare quelle che giornalmente sono le difficoltà dei nostri piccoli amici solo per la voglia di fare del bene».