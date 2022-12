Autovelox fisso sulla statale 101: lo attiverà il comune di Galatina. Multe entro la fine dell'anno

Nuovo autovelox sulla statale 101 che collega Gallipoli a Lecce nel tratto di competenza del Comune di Galatina: i lavori di installazione del nuovo “occhio elettronico” sono iniziati da qualche giorno. E i sensori che rilevano la velocità di passaggio di auto e mezzi potrebbero entrare in funzione già entro la fine dell’anno. Con “buona pace” delle centinaia di automobilisti che quotidianamente percorrono una delle arterie più trafficate del Salento.

I tempi di attivazione



Il montaggio dell’apparecchiatura è completo ma l’impianto non è ancora attivo. Prima di accendere il rilevatore di velocità sarà necessario che tutti i passaggi burocratici da parte del Comune di Galatina siano ultimati. Determine che potrebbero essere già firmate entro la fine del mese. Il via libera all’installazione è stato rilasciato da Anas nei mesi scorsi in risposta a una istanza che porta la firma dell’ex amministrazione di Marcello Amante. L’impianto rientra nel tratto di competenza del Comune tra Lequile e Galatone, all’altezza di Collemeto e il limite di velocità è di 90 km/h.