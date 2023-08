Autovelox ancora presenti sulla Lecce-Gallipoli: ma il decreto del prefetto dice altro. Il calendario di agosto

Il nuovo decreto del prefetto di Lecce individua in modo preciso i tratti di strada in cui, in provincia, è possibile procedere al controllo a distanza della velocità senza obbligo di contestazione immediata (leggi autovelox, fissi o mobili). Tra questi non compare, ad esempio, la 101 Lecce-Gallipoli, limitatamente ai primi tre chilometri e dal 17° in su (il conteggio parte dal capoluogo: l'impianto fisso di Galatina, ad esempio, al km 15, rientra nei tratti autorizzati). Una soluzione, quella disciplinata in via esclusiva dal decreto, adottata dopo i tavoli di discussione con i vari organi di polizia stradale e valutate le richieste degli enti locali.

Sotto i colpi di scure del provvedimento prefettizio, ad esempio, è finita anche la fotocamera di Melpignano lungo la statale 16 (il Comune ha già presentato ricorso, ma ha perso il primo round al Tar). Se questa è la sostanza dell'atto varato l'11 luglio scorso dal prefetto Luca Rotondi, come mai ieri primo agosto e primo giorno di vigore c'erano due autovelox dei vigili urbani attivi in tratti della 101 in cui, proprio sulla scorta del documento richiamato, questi controlli dovrebbero essere preclusi? Le foto in alto sono state scattate al km 21+8, zona Galatone, corsia sud, e al km 30+2, tra Gallipoli e Sannicola, corsia nord.

Tutto ciò solo per manifestare un legittimo dubbio: ci sfugge qualcosa o siamo ad agosto e, dunque, decreto mio non ti conosco?

Il calendario

In mattinata, intanto, la Provincia di Lecce ha pubblicato il calendario degli autovelox mobili per il mese di agosto: ed effettivamente i tratti "incriminati" non sono contemplati.