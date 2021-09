Alla guida dopo aver bevuto: dieci auto speronate in via Rudiae. Auto si ribalta in via Merine

Due incidenti entrambi con conducenti ubriachi alla guida si sono verificati nella serata di ieri a Lecce.

Sperona dieci auto: tasso alcolemico altissimo

Il primo incidente si è verificato tra via Rudiae e viale Grassi dove un uomo di 47 anni ha perso il controllo dell'auto danneggiando dieci auto parcheggiate. L'automobilista, com'è stato successivamente appurato dalla Polizia Municipale, aveva un tasso alcolemico di 3, quindi piuttosto elevato. La strada, via Rudiae, è rimasta chiusa a lungo per i rilievi e poi per procedere al sequestro del veicolo.

Poco prima un caso analogo in via Merine

Sempre ieri sera in all'incontrocio tra via Merine e via Vernole un altro incidente ha riguardato un conducente con un tasso alcolemico alto, questa volta al 2.8. L'uomo, originario di Milano ma domiciliato a San Foca, ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato per strada. Una volta soccorso è stato trasferito al Vito Fazzi con una costola rotta.