L'auto si ribalta all'uscita della discoteca: paura per due ragazzi. Salvati in extremis: la vettura stava prendendo fuoco

Ultimo aggiornamento: 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto si ribalta lungo la provinciale che conduce a Vignacastrisi, poco distante dalla discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Salento . Si è temuto il peggio, questa mattina all'alba, per due ragazzi a bordo della loro vettura: il mezzo - per cause ancora in corso di accertamento - si è ribaltato, concludendo la sua corsa dopo diversi metri.Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno medicato automobilista e occupante del veicolo, e una squadra della Protezione Civile, “Life Guard” che, resasi conto del pericolo imminente, ha tranciato subito i cavi della batteria. La vettura, infatti, stava per prendere fuoco.Fortunamente, per i due giovani, solo ferite lievi.