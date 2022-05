Auto a fuoco nella notte in piazzale Padre Pio: arrivano i vigili del fuoco

Ancora un'auto a fuoco nella notte a Lecce: una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta alle 2.20 in piazzale Padre Pio per un incendio di una Fiat Punto intestata a un uomo di 41 anni. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse ad autovetture vicine.

Le indagini

Spente le fiamme si avviava l’attività investigativa al fine di risalire alle cause. Al momento sono in corso indagini in quanto non si esclude che l'incendio possa essere stato appiccato di proposito.