Cocaina e pistole, 27enne torna ai domiciliari (ma con il braccialetto elettronico)

Finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico F.A.C., 27enne di Surbo, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Lecce. L’uomo era stato trovato in possesso, all’interno di alcuni armadi in ferro stipati in un locale a ridosso della strada che da Lecce conduce a Frigole, di oltre 5 chili di cocaina e di due pistole, una calibro 6.35 con matricola abrasa e una 7.62, munita di caricatore.

Cocaina e pistole, 27enne torna ai domiciliari



La decisione è stata presa questa mattina al termine dell’interrogatorio di convalida dal gip Sergio Tosi. Il giudice avrebbe tenuto conto dello stato di incensurato del ragazzo, che avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità. Il 27enne è difeso dall’avvocato Luigi Rella.