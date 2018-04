Salvate l'ape Maia: "Insetti insalubri, devono traslocare", lite fra un apicoltore, il Comune e la Asl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvate l’ape Maia. Sfrattata dalle sue arnie e allontanata dal centro abitato perché ritenuta «pericolosa e insalubre». Non fossero in gioco gli interessi di una impresa importante del territorio e l’equilibrio di un ecosistema delicato, sulla storia che stiamo per raccontarvi ci sarebbe da costruirci una puntata del famoso cartone animato.Protagonisti, l’allevamento di api Musardo Antonio, di proprietà dell’imprenditrice Chiara Zizzari, che da oltre 20 anni produce miele a Galatone; il Comune e la Asl, entrambi trascinati in giudizio davanti al Tar dall’apicoltrice.Riavvolgiamo il nastro fino al 14 agosto della scorsa, torrida estate. Quel giorno, alcune compagne della suddetta Maia sono state avvistate nel giardino di un galatonese, A.C., poco distante dall’allevamento. Infastidito e preoccupato dalla presenza degli insetti intorno alla piccola piscina allestita per la figlia, A.C. ha chiamato la Asl e gli ispettori del Servizio veterinario, di lì a poco, hanno bussato quindi alla sua porta per un sopralluogo nel giardino. Poi, presa carta e penna, sempre alla vigilia di Ferragosto, hanno scritto al sindaco di Galatone, sollecitando un suo intervento urgente. E il sindaco, quattro mesi più tardi, ha emanato una ordinanza – la numero 245 del 15 dicembre 2017 - stabilendo che l’allevamento deve «ridurre il numero di arnie degli apiari in contrada Corillo da 70 a 30 (10 a 270 metri dall’abitazione e le restanti 20 a distanza maggiore)», deve «assicurare la disponibilità quotidiana di adeguata quantità di acqua distribuita in punti più prossimi agli apiari, in particolare negli orari di maggiore richiesta da parte delle api in modo da garantire loro sempre acqua fresca» e deve «variare la disposizione delle arnie residue». Per l’impresa, un affronto bello e buono.L’ordinanza sindacale e la nota Asl sono quindi finite entrambe sulla scrivania degli avvocati Enrico Colazzo e Paolo Mormando, ai quali Zizzari ha dato incarico di impugnare i provvedimenti al Tar, chiedendone l’annullamento: l’udienza, dopo il niet del giudice Enrico D’Arpe alla sospensione dell’ordinanza, si terrà domani.