Minori autori di reato al lavoro con le api: così nasce l'impresa apiaria sociale

Minori autori di reato protagonisti del progetto L.In.F.A. è stato selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vincitore del bando “Cambio Rotta, continua a fare progressi. Si tratta di un percorso che punta a reinserire i minori nel mondo del lavoro e dare vita ad un'impresa apiaria sociale.

Cosa prevede il progetto

Dopo l'arrivo delle prime 20 famiglie di api presso il Centro Ippico Acqua2O di Mesagne e la Cooperativa Phoenix di Lecce, il progetto entra in una nuova fase con la messa a dimora delle famiglie di api nelle arnie prodotte durante il laboratorio direttamente dai giovani coinvolti nel progetto e realizzate grazie alle competenze acquisite nel corso di falegnameria tenuto dalla Cooperativa Sociale Phoenix. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto, che mira a offrire ai minori autori di reato opportunità di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'avvio di un'impresa apiaria sociale.

Le arnie e i telai per i mielari costruiti dai giovani partecipanti al progetto non solo saranno utilizzati per l'impresa apiaria, ma potranno anche essere venduti a imprese esterne, che hanno già mostrato interesse e iniziato a fare ordini informali. I giovani coinvolti nel progetto si stanno impegnando con entusiasmo e dedizione, acquisendo competenze che potranno facilmente spendere nel mondo del lavoro. Entusiasmo condiviso dagli esperti coinvolti e dal gruppo di educatori che accompagna i ragazzi in questo processo di rinascita e cambiamento.