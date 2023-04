Nido d'api sotto il cornicione di un palazzo in via Trinchese: i vigili del fuoco lo recuperano e lo affidano ad un apicoltore

Un grosso nido d'api è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco che sono intervenuti in via Trinchese a Lecce. Il grosso favo era stato realizzato sotto il cornicione del palazzo di fronte al teatro Apollo.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta intorno alle 18.30 e con l’ausilio di un'autoscala è riuscita a raggiungere il nido e recuperarlo. Una volta recuperate, le api sono state affidate all’apicoltore per il trasferimento nelle arnie. Questo il procvedimento corretto nel caso in cui si trovi un favo o si assista a una sciamatura.

Un intervento che ha destato l'interesse di quanti in quel momento era in giro per la città: la strada è stata bloccata ai pedoni per consentire lìintervento di recupero.