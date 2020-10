Duplice omicidio, i genitori in carcere: «Antonio, devi raccontare tutto»

Si attendono risposte da Antonio De Marco, che questa mattina per la prima volta ha incontrato i suoi genitori. Quelle che potrebbero chiarire i tanti punti oscuri del duplice delitto di via Montello per il quale il 21enne ha confessato di esserne stato l’esecutore materiale, ponendo fine alla vita di Daniele De Santis, 33 anni, e della sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, ammazzati con 60 coltellate.

Il giovane, reo confesso, potrebbe rivelare nuovi particolari di quella mattanza che potrebbero fornire risposte agli interrogativi degli inquirenti, soprattutto sul movente che non convince i magistrati. Quelle risposte che il giovane potrebbe fornire spinto e incoraggiato a chiarire quanto accaduto, proprio dai suoi legali, incontrati questa mattina, ma soprattutto dai suoi genitori con i quali ha avuto il primo colloquio, nel carcere di Lecce, intorno a mezzogiorno.



Sarebbe apparso, consapevole, rilassato per certi versi, ma anche preoccupato per il primo incontro con la madre e il padre, che nei giorni scorsi, anche attraverso i suoi legali, lo avevano invitato a raccontare tutto, e a sforzarsi di fornire particolari su quell’atroce delitto da sostituire tutti i suoi “non so” e “non ricordo”.

Collaborativo, e consapevole, è apparso questa mattina lo studente di scienze infermieristiche forse grazie anche ai colloqui che il giovane ha avuto in settimana con lo psicologo e lo psichiatra del carcere, oltre che con il cappellano. In questi, così come ipotizzato anche dai suoi legali, l’avvocato Giovanni Bellisario e l’avvocato Andrea Starace, potrebbero arrivare nuove confessioni.

Ultimo aggiornamento: 15:08

