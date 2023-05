Omicidio Torremaggiore, dai cittadini una raccolta fondi per aiutare Tefta e suo figlio

Una raccolta fondi per Tefta Malaj e il suo bambino di 5 anni. E' la campagna lanciata a Torremaggiore, nel Foggiano, da alcuni cittadini per aiutare la donna albanese di 39 anni sopravvissuta al massacro compiuto nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, nell'abitazione in cui viveva con la famiglia a Torremaggiore. Furono uccisi dal marito di Tefta, Taulant Malaj, attualmente in carcere, la figlia Jessica, di 16 anni, e il vicino di casa Massimo De Santis, di 51 anni.

La donna, con il figlio di 5 anni sopravvissuto alla mattanza di cui è stato testimone, si trova attualmente in un luogo lontano da Torremaggiore, dopo aver ricevuto minacce da parte dei parenti del marito e commenti carichi di odio da parte di haters, e soprattutto dopo aver manifestato la volontà di non far rientro nell'abitazione in cui è stata uccisa la figlia.