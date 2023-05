Jessica Malaj, il racconto choc della mamma alla tv albanese: «Mio marito la molestava. È un mostro»

Un racconto choc che aggiunge dettagli inquietanti a una storia orribile. «L'ha molestata sessualmente». Tefta, la 39enne sopravvissuta domenica scorsa all'aggressione del marito, Talaunt Malaj, lo accusa di aver molestato sessualmente in passato la figlia uccisa, Jessica. Il caso è quello dell'omicidio a Torremaggiore. Lo ha detto alla tv News24 Albania Tefta Malaj, la donna ferita a coltellate dal marito Taulant Malaj che a Torremaggiore ha ucciso la figlia Gessica, di 16 anni, e Massimo De Santis. «Jessica - racconta la donna dal letto d'ospedale - da due anni non comunicava col padre e se non l'ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com'è».

Montaggio a cura di Massimiliano Frigione