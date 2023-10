Cresce l'allarme furti: colpite tre ville, portati via ori e gioielli

Cresce l'allarme a Novoli per una serie di furti, vere e proprie incursioni in casa dei residenti. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno dovuto registrare, denunce alla mano, una recrudescenza di furti e in taluni casi rapine improprie, avvenute cioè alla presenza dei proprietari delle ville.

Novoli, tre furti in villa

I ladri avrebbero agito almeno tre volte: prima in una villa di un noto professionista, poi sabato sera in un'altra villa di un ex imprenditore edile oggi in pensione. Infine in zona di Lallo, sulla strada provinciale che da Novoli conduce a Trepuzzi, intrufolandosi nella villa di un medico dalla quale sono stati trafugati, anche in questo caso come nei precedenti, oggetti di valore e gioielli.

Il modus operandi dei ladri

Quasi identiche le procedure messe in atto dalla banda di malviventi.

La banda infatti, almeno due gli individui che avrebbero agito, oltre a mettere le ville a soqquadro portando via soprattutto oro, gioielli ed in generale oggetti di valore, ha operato con astuzia e conoscenza delle modalità, non facendosi ne sentire ne notare dai proprietari. Gli stessi poi una volta spostatisi di stanza, avrebbero notato il caos e i cassetti e gli armadi rivoltati. È proprio a quel punto che come logico che avvenisse, i proprietari hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine che una volta sul posto hanno visionato le telecamere di videosorveglianza installate in entrambe le abitazioni. Dall'estrapolazione dei frame potrebbe fornire importanti novità per risalire ai malviventi. Notevole in entrambi i casi sia il bottino sia il disagio e lo shock generato alle famiglie che risiedevano nelle due ville. Come detto su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della locale stazione supportati dai colleghi della compagnia di Campi Salentina.