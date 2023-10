Ritrovata la Panda rubata a Portoselvaggio. Sospesa la raccolta fondi: «Il denaro raccolto in beneficenza»

E' stata ritrovata e restituita al proprietario la Panda 4x4, ribattezzata Terry, che era stata rubata nei giorni scorsi a Portoselvaggio. Il proprietario, Paolo Rizzini, di San Cesario, aveva denunciato l'accaduto sui social e poi avvianto una raccolta fondi su GoFund.me per ricomprare un'altra Panda. L'auto, infatti, sarebbe servita infatti per compiere un originale viaggio in Marocco, il Pandaraid. In pochi giorni la raccolta fondi aveva avuto un grande successo: raccolti circa 2.500 euro sugli 8mila richiesti dal proprietario.

La Panda ritrovata dai carabinieri

La notizia del ritrovamento è arrivata ieri: il proprietario è stato chiamato dai carabinieri che gli hanno dato la buona quanto inaspettata notizia.

Forse il troppo clamore attorno al furto ha convinto i ladri a disfarsene prima di essere scoperti e arrestati. Del resto, l'auto non era proprio un'anonima utilitaria: a trovarla è stato un uomo di Nardò che l'ha notata subito, parcheggiata proprio davanti alla sua abitazione estiva. Sulle prime ha pensato che fosse di qualche pescatore, ma quando l'ha vista ancora lì anche il giorno dopo, si è insospettito ed ha allertato le forze dell'ordine.

L'auto è stata già ritirata ed è tornata a San Cesario, dove decine di cittadini sono andati a "salutarla". La Panda gialla 4x4, infatti, che già si faceva notare al suo passaggio, dopo l'ultima avventura è diventata una vera celebrità.

Ora il proprietario si chiede cosa fare del denaro raccolto, rendendosi anche disponibile a restituirlo a chiunque lo rivolesse indietro. Sui social ha lanciato un sondaggio in cui chi ha donato può chiedere di avere indietro i soldi oppure di lasciarli a Paolo che li userà in parte per coprire le spese del rally in Marocco e in parte per comprare doni da distribuire ai ragazzini che di solito si affollano lungo il percorso.