Una piazzetta per ricordare don Antonio Minerba: sabato l'intitolazione

Una piazzetta per ricordare don Antonio Minerba, il parroco scomparso prematuramente nel 2020 a soli 53 anni. L'iniziativa è del Comune di Casarano, dove don Antonio era stato parroco, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù e anche lì, così come nelle altre comunità parrocchiali in cui aveva prestato servizio, era molto amato.

A don Antonio Minerba, originario di Aradeo e poi parroco anche ad Alezio, sarà intitolata la piazzetta che si trova in via Corsica a Casarano.

La cerimonia si svolgerà sabato 9 dicembre alle 10.30.

La deroga

L'Amministrazione comunale di Casarano si è prodigata per ottenere una deroga alla legge che prevede che si attenda dieci anni dalla morte prima di intitolare strade e piazze a qualcuno. Ottenuto il nulla osta dalla Prefettura, si è deciso di intitolare al compianto don Antonio la piazzetta di via Corsica a poco più di tre anni dalla morte dell'amato parroco.

La scomparsa a causa di un malore

Il prete - che nel 2020 era parroco ad Alezio - è stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, a seguito del quale sarebbe caduto e avrebbe battuto il capo, perdendo la vita nella sua abitazione di via Garibaldi. A trovarlo sono stati il cognato e un conoscente, dopo aver tentato invano di rintracciarlo per tutta la mattina. La sua morte aveva sin da subito le comunità parrocchiali in cui prete aveva prestato servizio, Alezio e Casarano tra le altre. Nella stessa mattinata del giorno della morte - il 22 ottobre del 2020 - il sacerdote, molto attivo sui social, aveva augurato la buona giornata ai suoi parrocchiani e alla comunità di fedeli e conoscenti.