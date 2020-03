Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Lui su Instagram: «Rispettate la nostra privacy»

Ultimo aggiornamento: 21:37

Alla fine le indiscrezioni di pochi giorni fa si sono rivelate fondate:, dopo tanti anni insieme e qualche crisi,. Lo ha ufficializzato, su Instagram lo stesso cantante napoletano, a confermare le voci incontrollate che parlavano di una Tatangelo che era andata via di casa da qualche giorno.«Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti - scrive Gigi nel suo post - Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».