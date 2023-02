Anna Tatangelo esce allo scoperto, la foto social con il nuovo fidanzato: lui ha 26 anni

Anna Tatangelo ha ritrovato l'amore. La cantante, ex di Gigi D'Alessio, sembra aver trovato nuovamente la felicità tra le braccia del modello con il quale si è concessa qualche giorno fa una fuga d’amore a Parigi. Erano stati paparazzati da Chi e oggi escono finalmente allo scoperto. È stato il giovane ragazzo a postare l'abbraccio tra loro. Per ora l’immagine non è stata ricondivisa da Lady Tata ma sembra che la relazione sia iniziata da un po'. Non è chiaro dove e come si siano conosciuti ma a quanto pare la liaison va avanti già da qualche mese.

Anna Tatangelo esco allo scoperto

Dopo le deluisioni per le chiusure delle sue relazioni oggi la cantante di Sora ha deciso di ripartire da Mattia Narducci, più giovane di dieci anni di lei.

Di recente Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono concessi una fuga romantica a Parigi, dove si sono concessi passeggiate romantiche, cene gustose, qualche incursione nel mondo dell’arte e tanti baci e coccole.