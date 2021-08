Sergio Cammariere e Anna Tatangelo in concerto. Tutti gli eventi in Puglia

Nell'ultima domenica di agosto non mancano gli appuntamenti con i grandi eventi in Puglia. A Grottaglie salirà sul palco Sergio Cammariere, mentre Anna Tatangelo sarà la protagonista musicale della serata del 29 agosto a Noicattaro.

Cammariere a Grottaglie

Continua la programmazione di eventi estivi a Grottaglie, con gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Oggi in piazza San Francesco alle ore 21 farà tappa Sergio Cammariere ne “La fine di tutti i guai”. Cammariere sarà affiancato da Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (Contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Bruno Marcozzi (Percussioni). Per assistere allo spettacolo di Sergio Cammariere “La fine di tutti i guai”, biglietti in vendita a 20 euro, il concerto avrà inizio alle ore 21. I biglietti sono in vendita presso Biblioteca Civica Gaspare Pignatelli (Viale Gaspare Pignatelli 5 / 099.5620409). Sarà possibile acquistare i biglietti in Piazza San Francesco prima dello spettacolo dalle ore 19 alle 21.

Tatangelo in piazza a Noicattaro

La “ragazza di periferia” approda nella bella Puglia. In occasione dei concerti dell’estate nojana, stasera – a Noicattano in Piazza Dossetti, ore 21 – si esibirà Anna Tatangelo. Per partecipare al concerto è necessario prenotare il proprio posto ed esibire il Green Pass, in corso di validità, il giorno dell’evento. È possibile registrare massimo due posti con una singola mail, ma in questo caso è necessario essere congiunti o conviventi. In caso di prenotazione di due posti sarà necessario compilare, firmare e inviare all’email noicattarotatangelo@gmail.com il modello di dichiarazione per congiunti e conviventi. L’accesso a piazza Dossetti a Noicàttaro sarà consentito dalle 19 dall’unico varco accessibile in prossimità di via Alessandro Volta/via Pietro Nenni, poiché i posti a sedere non sono assegnati e sarà necessario controllare tutti i Green Pass e raccogliere le dichiarazioni dei congiunti.

Per informazioni è possibile telefonare dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16:30 alle ore 19 al numero 379 2453869.

Teatro e danza a Lecce

Due performance in prima nazionale di danza, teatro e poesia, ma anche talk e visite guidate: seconda serata al Museo Castromediano di Lecce di “Per Tempora Contempora #2”, focus internazionale sul linguaggio del corpo nelle arti performative contemporanee, organizzato dall’Accademia Mediterranea dell’attore e dal Polo Bibliomuseale di Lecce. Il primo “Infieri” – in prima nazionale, inizio alle 20.30 - è una performance di danza di e con Pierandrea Rosato: elementi chiave è il silenzio e lo spazio vuoto. Alle 21 e alle 22.30 in scena “La vita è forse così”, performance di teatro e poesia anch’essa in prima nazionale. Le due performance saranno precedute, alle 19, dalla visita guidata museo leccese dedicata alla mostra “Mal d’Arte: un appuntamento con Brizia Minerva, curatore e storico dell’arte, con l’attrice Francesca Russo.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli appuntamenti, anche a ingresso gratuito, con sms o whatsapp al numero 338.3746581.

A Brindisi spettacolo di teatro su Modugno

Ha per titolo «Modugno. L’uomo che fece volare il mondo» lo spettacolo di teatro musicale in programma per stasera alle ore 21.30 in piazza Sottile-De Falco a Brindisi, nell’ambito della rassegna «Made in Brindisi» proposta e organizzata da alcune associazioni di artisti della città e sostenuta dall’Amministrazione comunale. Protagonista il quintetto formato da Pietro Maggio alla voce, Tonino Spluga alla batteria, Fabio Masi alla chitarra, Michele Maggio al pianoforte. Voce narrante Francesco Sciascia.