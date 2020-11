Michelle Hunziker, nuda in diretta: si rompe il vestito a All Together Now e interviene Anna Tatangelo

Michelle Hunziker, "incidente" ad All Together Now: il vestito si rompe. Interviene Anna Tatangelo. Pochi minuti fa, piccolo contrattempo in diretta su Canale 5 per la conduttrice svizzera. Michelle Hunziker si è esibita in una performance canora con Anna Tatangelo e Rita Pavone, ma alla fine dell'esibizione scatta l'imprevisto.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Aurora Ramazzotti positiva al Covid, l'annuncio a Ogni Mattina.... VERISSIMO Verissimo, Michelle Hunkizer e il dramma legato al Covid durante il... IN DIRETTA Anna Tatangelo, frecciata inaspettata a Gigi D'Alessio ad All... LA CANTANTE Anna Tatangelo in lacrime a All Together Now. Hunziker: «Certi... SFOGO SOCIAL Michelle Hunziker, “incidente” domestico in cucina:... GOSSIP Michelle Hunziker, fisico da urlo alle Maldive. «Ventisei anni... IN FORMA Michelle Hunziker, dalla dieta alla cura dei denti: ecco il segreto...

Il vestito bianco e nero si lacera completamente nella parte posteriore, lasciando seminuda la conduttrice. Michelle Hunziker, con la sua proverbiale ironia, commenta: «Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire...». Nel frattempo, Anna Tatangelo l'abbraccia da dietro per coprirla.

Aurora Ramazzotti positiva al Covid, l'annuncio a Ogni Mattina. In isolamento anche il fidanzato

Anna Tatangelo, frecciata inaspettata a Gigi D'Alessio ad All Togheter Now. Michelle Hunziker la rimprovera

Dopo la pubblicità, Michelle Hunziker riappare con un nuovo abito nero. Imprevisto superato, la gara continua.

Mi piace Michelle Hunziker lei è meravigliosa come conduttrice, ma questo programma mi annoia, l'ho visto 3 volte ma non mi coinvolge affatto.

Bring the noise invece mi prendeva tantissimo #AllTogetherNow — 😷🧴🧼👏🏻🏘️ (@candemsoul) November 11, 2020

Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA