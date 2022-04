Livio Cori e la fine dell’amore con Anna Tatangelo: «È colpa del suo nome troppo pesante»

Livio Cori rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sulla fine del suo rapporto con Anna Tangelo. Il rapper ha confermato la notizia sulla rottura con la cantante e ha spiegato «Il nome della Tangelo è pesante».

Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: ecco chi è stato eliminato. Nuove polemiche in vista

APPROFONDIMENTI BARI Week-end pugliese per Federica Pellegrini: a Polignano con le amiche... SPOILER Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: ecco chi è... SOCIAL Lulù Selassiè rompe il silenzio: «Ho scoperto di... LA FOTO Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram (dopo la proposta hot...

Anna Tangelo e Livio Cori (Instagram)

Lulù Selassiè rompe il silenzio: «Ho scoperto di essere stata lasciata da Manuel dal comunicato. Ora basta, ecco la verità»

Livio Cori e la fine dell’amore con Anna Tatangelo

Dopo la fine del rapporto con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato il sorriso a fianco del rapper Livio Cori. Ultimante il settimanale “Chi” ha lanciato l’indiscrezione sulla fine del loro amore, per volere della cantante, confermata ora proprio dal diretto interessato. Lo staff di Cori infatti attraverso una nota pubblicata da “Oggi” ha rivelato che la love story sarebbe finita, nonostante l’iniziale passione, per stili di vita per via e impegni professionali non conciliabili: «È colpa sua – spiega la nota - il nome della Tatangelo è pesante».