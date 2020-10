Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: ecco perché non può baciare Pierpaolo Pretelli. «Ha un contratto...»

Su Leggo.it le ultime novità. Elisabetta Gregoraci , l'indiscrezione choc al Gf Vip : ecco perché non può baciare Pierpaolo Pretelli . «Ha un contratto...». Da settimane sta tenendo banco il presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, flirt però ancora platonico, a cui mancherebbe la consacrazione del bacio. Sono state tante le illazioni che in questi giorni si sono rincorse sul perché l'ex moglie di Flavio Briatore non cedesse alle avances dell'ex velino. E adesso potrebbe essere arrivata la risposta.

APPROFONDIMENTI IN DIRETTA Pomeriggio 5, Lory Del Santo choc: «Amedeo Goria ci ha provato... IL CASO Carlo Conti positivo al Coronavirus: «Sono a casa, praticamente... LO SCOOP Diletta Leotta al cinema in un film di Siani, le foto esclusive del... A VOLTE RITORNANO Marco Mazzocchi torna in tv: ma quale RaiSport, la domenica a Quelli... GOSSIP 'Volevano che...', i messaggi criptici di Elisabetta... GOSSIP Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Leggi anche > Fabrizio Corona, Carlos dopo le accuse choc al padre racconta la sua verità: «Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene»

Come riporta il sito Vanity Fair, a sganciare la bomba sarebbe stato proprio Alfonso Signorini, nel corso di un'intervista alla Repubblica delle Donne andata in onda a gennaio 2019. In quell'occasione, il direttore di Chi avrebbe spiegato: «Lo sanno in pochi - ha raccontato a Piero Chiambretti - ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa 'per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime'. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone».

Insomma, Elisabetta Gregoraci non sarebbe libera di vivere l'amore con Pierpaolo Pretelli a causa di un presunto contratto prematrimoniale. Se così fosse, i tre anni scadrebbero tra poco, a dicembre 2020. Scatterà a quel punto il bacio con l'ex velino? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA