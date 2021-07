Otranto, selfie con i fans e grandi sorrisi per Elisabetta Gregoraci

Selfie con i fans e grandi sorrisi. Elisabetta Gregoraci a Otranto ormai è di casa. Conduttrice insieme ad Alan Palmieri di Radio Norba Cornetto Battiti Live la showgirl non è passata inosservata con il suo look esplosivo ormai finito anche sulle pagine delle riviste patinate.

L'evento a Otranto

Dopo l'esperienza primaverile nella casa del Grande Fratello su Canale 5, Elisabetta è tornata nel Salento per l'evento musicale estivo dell'anno: ieri nuovo appuntamento alle ore 20.45 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionor-ba.it e norbaonline.it. Gregoraci prima di salire sul palco ha concesso al pubblico, in trepidante attesa di ascoltare i proprio cantanti preferiti, selfie e saluti attraversando le strade del porto di Otranto insieme al co-conduttore Alan Palmieri.

Gli artisti sul palco

Ieri ad esibirsi sono stati in tanti: Alice Merton, eletta “reginetta pop” d’Europa, già disco d’oro negli Stati Uniti, ha conquistato le classifiche di mezzo mondo con “No Roots” e sta facendo ballare tutti con “Vertigo”; Topic, dj tedesco che con “Breaking me” ha conquistato il triplo platino in Italia, dove è stato il secondo brano più suonato nel 2020 dalle radio italiane, e sul palco di Battiti suonerà anche “Your Love”, nella top five dei pezzi più suonati in radio e certificato platino, e il nuovo singolo “Chain my heart”.

Tra gli italiani, energia allo stato puro con la queen del twerk, Elettra Lamborghini, che con la sua ultima hit “Pistolero” ha raggiunto milioni streaming; artista amatissima in Italia e non solo, torna nell’arena di Otranto dopo il successo dello scorso anno con “La Isla” insieme a Giusy Ferreri. Ci saranno anche i The Kolors, con “Cabriolet Panorama”, tra le colonne sonore di questa estate e protagonista di un remix che porta la firma dei Sottotono, già ospiti nelle precedenti puntate di Battiti.

Dal ritmo latineggiante al pop passando per il rap, al Battiti Live c’è spazio per tutti i gusti. Ci sarà anche Ernia, autore dell’album due volte disco di platino, tra cui il fortunatissimo singolo “Superclassico” che di dischi di platino ne ha conquistati ben 5. Ultimo lavoro: “Di notte”, con Carl Brave e Sfera Ebbasta. E poi Rkomi, ai primi posti della classifica della settimana tra gli artisti più ascoltati, ultimo album “Taxi Driver” che vanta le collaborazioni di diversi artisti come Tommaso Paradiso in “Ho spento il cielo”.

Grande esordio sul palco di Battiti per il pugliese doc Gaudiano, vincitore della sezione nuove proposte al Festival di Sanremo con “Polvere da sparo” e con l’ultimo singolo “Ri-mani”, in cui parole e ritmo si uniscono dando vita a una melodia elettropop.

Ancora: Aiello, che dopo il brano sanremese “Ora” e il successo dell’estate scorsa “Vieni-mi (a ballare)”, riprova a scalare le classifiche dell’estate con il nuovo singolo “Fino all’alba”, fuori da pochi giorni e una sorta di un manifesto dell’amore libero. Nella quarta puntata di Battiti ci saranno anche Braco e Luna con il brano pop sentimentale “Resta ancora un po’”, l’innovativo progetto di Icon 808, fuori con “No stick”, firmato Nicola Siciliano, Nitro e Braco, tra le firme più interessanti del rap italiano contemporaneo, e Giacomo Urtis con il nuovo esilarante singolo “Gossip”.

Tornano poi Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy e Federico Rossi. E poi le coppie che stanno segnando il ritmo di questa estate con le loro hit, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilla, Noemi e Carl Brave.