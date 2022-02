Belen rompe il silenzio: ecco perché è finita con Antonino Spinalbese: «Ci conoscevamo poco. Il principe azzurro non esiste»

Al timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari, Belen Rodriguez stavolta punta tutto su se stessa. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese la showgirl si è riavvicinata al suo ex (papà di Santiago) Stefano De Martino. «Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli». Nonostate il ritorno di fiamma però la sudamericana stavolta pare non volersi buttare a capofitto tra le braccia di nessuno. E se di Stefano ne parla delle motivazioni della rottura con l'hairstylist non si è mai saputo nulla, e dopo la nascita di Luna Marì ( la piccola nata proprio dalla relazione con Antonino) la notizia è arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno.

Belen però rompe il silenzio e su Gente spiega le vere motivazioni della fine: «Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui», ha rimarcato. Insomma, da un lato la passione travolgente, dall’altro un salto nel buio con un uomo con il quale non c’era una conoscenza approfondita. L’epilogo non è stato dei migliori. A ridosso del Natale le strade dei due si sono divise.

Il principe azzurro non esiste

«Il fatto - spiega meglio la showgirl - è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?». Oggi la Rodriguez si sente completa da sola. «A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto».