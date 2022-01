Belen Rodriguez: «Sono single». La showgirl conferma la fine della storia con Antonino Spinalbese

Sembrava tornato il sereno tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, o forse ci speravamo. Dopo le foto pubblicate da Chi la crisi sembrava superata ma così non è. A confermarlo è stata proprio la showgirl argentina. Dopo la riappacificazione vista sui rotocalchi, Belen era stata vista con Michele Marrone, poi si è concessa una vacanza con le amiche e al rientro ad aspettarla in aereoporto c'era Stefano De Martino. Insomma di Antonino nessuna traccia se non quando si incrociano per fare il cambio della guardia con la piccola Luna Marì.

APPROFONDIMENTI IL GOSSIP Belen e Lavezzi insieme? Il Pocho sbotta: «Non mi rompete i... GOSSIP Belen Rodriguez presenta Luna Marì al suo ex Marco Borriello:... CRISI IN VISTA Belen Rodriguez, Antonino commenta la sua foto e lei reagisce male:... PERSONE Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è veramente finita:... IL GOSSIP Belen Rodriguez e Michele Morrone mano nella mano: sarà amore... LA COPPIA Belen e Michele Morrone insieme: fotografati mano nella mano a Milano PERSONE Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La madre... GOSSIP Belen Rodriguez, sui doni di Natale la dedica a Stefano De Martino:... VIDEO Belen Rodriguez, Natale senza Antonino? Quel dettaglio sugli addobbi... GOSSIP Belen e Stefano De Martino in vacanza con Santiago (Chi)

Belen Rodriguez, Antonino commenta la sua foto e lei reagisce male: cosa succede tra i due

Belen e Antonino, è finita

Intanto gli inguaribili romantici fantasticano su un possibile ritorno tra il conduttore di Bar Stella e la modella, ma nessuno dei due prende parola sulla questione. Quel che è certo è che oggi Belen ha messo i rumors a tacere dicendo la verità sulla sua storia con Spinalbese.

Belen Rodriguez e l'errore di Photoshop

Nelle sue storie infatti la Rodriguez ha pubblicato un video in cui Santiago è in cucina a preparare delle uova montate: «Signor Santiago in cucina, vediamo se regge la pessione del teleobiettivo, bravissimo, perfetto». E fin qui nulla di che se non un tenero video tra mamma e figlio, ma poi Belen prosegue e si fa scappare la confessione: «Ti piacerebbe fare lo chef? Visto che mamma è single almeno qualcuno cucina per me».

Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è veramente finita: le foto del (presunto) addio

I motivi

È la prima volta che la showgirl conferma la fine della storia con l'uomo che le ha ridato la serenità dopo la fine del rapporto con De Martino. I motivi non si sanno ancora ne tantomeno sappiamo se è solo un allontanamento momentaneo o un addio definitivo.