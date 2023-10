Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio social, come sta la showgirl

Come sta Belen Rodriguez? Le notizie sulla showgirl, sparita dai social, preoccupano sempre di più: Belen si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con l'attuale compagno Elio Lorenzoni, affidando i figli a nonni e papà. Ma nei giorni scorsi è stata avvistata in una nota clinica privata padovana. La clinica, contattata, non ha né confermato né smentito: «Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti».

Belen Rodriguez, la nuova vita: «Si è trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni, i figli rimasti a Milano con i papà»

Come sta

«È molto fragile» ha detto Corona ospite di Mara Venier a Domenica In, «in questo momento non sta bene».

E proprio nei giorni scorsi Belen è arrivata a Villa Maria di Padova. Non è la prima volta che la showgirl frequenta Padova e le sue strutture sanitarie: nel dicembre del 2021 aveva infatti scelto la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda ospedaliera universitaria per partorire la secondogenita Luna Marì.

La convivenza

Stavolta la visita in città arriva dopo le notizie sulle sue condizioni di salute, condizioni sulle quali tuttavia nulla trapela se non l’uscita di Fabrizio Corona su un periodo non facile per Belen. Lei stessa, tra l’altro, giustificando l’assenza dalla trasmissione di Cattelan di cui doveva essere ospite, aveva parlato di malessere.

Belen da oltre due settimane compare sporadicamente sui social. Adesso pare che la show girl si sia trasferita a Brescia, città del suo attuale compagno. Una decisione presa dopo il fallimento della relazione con Stefano De Martino.