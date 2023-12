Stefano De Martino e Gilda D'ambrosio, l'ex di Belen paparazzato a Milano (ancora) con l'influencer napoletana: le foto mentre escono da casa di lei

Sono amici. Solo amici. Niente di più. Perché «con lei ho un'empatia fortissima». E lei, è l'imprenditrice e influencer napoletata Gilda D'Ambrosio. Alta, altissima. Mora e molto apparariscente. È lei l'ultima donna con cui Stefano De Martino è stato avvistato in giro, tra la movida milanese, qualche ora prima che Belen Rodriguez si preparava alla confessione choc nel salotto di Mara Venier.

De Martino paparazzato con Gilda D'Ambrosio

Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente mostrano il conduttore di Bar Stella e la ragazza uscire insieme da casa di lei e dirigersi a cena in un noto ristorante.

Poi ognuno per la propria strada. Ma forse solo perchè gli obiettivi dei paparazzi cominciavano a essere troppo invadenti...

Come ricorda ancora lo storico settimanale Stefano e Gilda erano già inseparabili nel 2017 anche se si sono dichiarati sempre e solo amici. «E non voglio che diventi amore, perché l'amore di coppia finisce sempre».

Infine Gente pone un dubbio: "Tra un ritorno di fiamma e l'altro con Belen, Gilda è sempre rimasta al fianco del ballerino, non si sa se come confidente o come una delle amanti citate da Belen".