Ilary Blasi e Belen, così hanno "demolito" i loro ex: da Totti che voleva farle lasciare il lavoro a De Martino che ha avuto 12 amanti

«Le donne non piangono più, le donne fatturano», canta Shakira nell'ormai leggendaria canzone contro il suo ex Gerard Piquè. Perchè, per dirla con le parole di Giulia De Lellis, un'altra che sui tradimenti subiti ci ha scritto persino un libro: «Le corna stanno bene su tutto». I panni sporchi non si lavano più in casa, ma si raccontano davanti a milioni di persone. Con un documentario, come ha fatto Ilary Blasi con la sua "Unica" in cui fa a brandelli Totti (replicando poi con un'intervsita a Verissimo), o in tv come insegna Belen che nel salotto più famoso d'Italia, quello di Mara Venier, ha raccontato di aver parlato con tutte le "signorine" (ben 12) con cui l'ex marito Stefano de Martino amava intrattanersi».