Ilary Blasi, oggi esce il libro "Che Stupida": tutti i retroscena, l'incontro con Noemi Bocchi, i video cancellati, lo stress dei figli: «Non ce la facciamo più»

Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza nel documentario "Unica") la fine del suo matrimonio con Francesco Totti: dai tradimenti, alla crisi, alla rinascita con Bastian (che però non viene mai nominato). E allora ecco tutti i retroscena e le verità inedite mai raccontate finora.