Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice? Per Ilary Blasi ci sarebbero nuovi progetti

Il settimanale Di Più Tv ha sganciato la bomba. «Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi». Una clamorosa indiscrezione che secondo il settimanale televisivo sta trapelando in queste settimane dai corridoi Mediaset. Insomma il reality ripescato dal cilindro da Pier Silvio Berlusconi, in onda a primavera, potrebbe prevedere l'esclusione della sua padrona di casa (ha condotto le ultime tre edizioni) già messa in panchina a settembre dal numero uno del Biscione.