Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Luxuria bene così (8), Elenoire dea (9), Pietro personaggio (3), Bruganelli all'angolo (5), la Contessa già serie tv (7)

Prima puntata de L'Isola dei Famosi 2024, tutto nuovo. Oltre al cambio di conduzione, con Ilary Blasi che lascia il posto a Vladimir Luxuria (a detta dell'attuale conduttrice senza malcontenti), e Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di "critici", in Honduras non c'è più Alvin, ma la bionsissima e fisicatissima Elenoire Casalegno.

Artur e Luce sono i nominati dal gruppo e Greta (leader) decreta il terzo che è Bastianich, Peron viene nominato dai Nip. Tra lanci rocamboleschi dall'elicottero e bikini succinti vediamo dunque le pagelle (secondo noi) di ieri, lunedì 8 aprile.

Vladimir Luxuria, chapeau (8)

Ilary manca, così dice il popolo web, ma ormai tocca farsene una ragione, l'ex Lady Totti ha lasciato il posto all'ex opinionista del (suo) reality. Arriva in tailleur bianco e sembra tornata ai primi anni 2000 quando entrava e usciva dal Parlamento, ma sia allora che oggi non nasconde quello che pensa. E lo fa anche stasera al suo debutto da conduttrice a L'Isola dei Famosi 2024 passando da un genere femminile a uno maschile con una fluidità naturale. Nel reality ha vestito tanti ruoli (opinionista, naufraga e ora timoniera) ma come nella vita ogni outfit Vladimir Luxuria lo cuce su se stessa.

Così nonostante i (detti) diktat imposti per i suoi look, la lingua non è legata. “Minaccia” Sonia Bruganelli: «Guarda che da opinionista a naufraga il passo è breve», poi da diplomatica doc si “arruffiana” i predecessori, tutti, compresa Ilary Blasi che addirittura ringrazia per i consigli ricevuti (certo dimentica Alvin, ma dopo qualche blocco se lo ricorda e lo mette nella lista degli ex) e zittisce Matilde Brandi: «Qui le regole le facciamo noi». Ma poi scpecifica: «Gettati ma non buttarti via». Insomma a Vladimir (forse) le si può dire come vestire ma non cosa dire. Brava tanto.

Matilde Brandi (tragic)show 5

Matilde Brandi ha una mezza crisi, poco reale alla prima inquadratura. «Abbassate l'elicottero», grida ma Vladimir specifica: «Qui le facciamo noi le regole». Saluta frignando le figlie ma poi si getta, d'altronde non aveva alternative. Però, può piacere o no, ma sa catalizzare l'attenzione su di sè in ogni reality che fa. E il Matilde Brandi Show è appena iniziato, ci sarà da ridere, i social ringraziano la produzione di averla messa nel cast.

Elenoire sergente da Gif 9

Bionda biondissima e anche velenosissima, Elenoire Casalegno non si smentisce.

Neanche il piccolo incidente hot (le si è abbassato il costume dopo essere scesa dalla barca) la placa, accusa Matilde Brandi di aver finto la paura prima di gettarsi dall'elicottero. Forse ha ragione, ma Sonia Bruganelli interviene: «Mi stai rubando il lavoro?». E si anche questo forse è vero, Elenoire è una protagonista.

Un sergente delle spiegazioni, Alvin ci dispiace dirtelo ma con lei le prove si capiscono. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino, con Elenoire sarà ogni istante un Buongiornissimo.. da Gif.

Bruganelli all'angolo 5

Da Lupo Cattivo al Gf a nonnina vittima di Cappuccetto Rosso a L'Isola. Sonia Bruganelli è palesamente schiacciata dalle personalità di Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. L'inviata sembra più velenosa dell'opinionista e la conduttrice fa continue insinuazioni su una presunta tresca tra la Zuccarello e Bonolis: «Ma vuoi che Greta si fidanzi con Artur così non è più libera?». Sicuramente è tutto un gioco, ma dove è la nostra Sonia? Bruganelli torna, 'st'Isola aspetta a te.

Francesca Bergesio, ma sei seria? 5

Miss Italia si presenta con corona e fascia sull'elicottero, Francesca Bergesio ma sei seria? Vladimir le fa lasciare tutto e la fa gettare. Il suo sogno, quello di diventare reginetta è stato incoronato, ora speriamo se la cavi sull'Isola ma non parte benissimo.

Greta Zuccarello leader 9

Greta Zuccarello dal teatro all'Isola. Parte ballerina e finisce naufraga. «Voglio vincere e vincerò, non sottovalutate mai una bella ragazza, mai». E lei bella lo è davvero. Ma Sonia Bruganelli confessa: «Lei l'ho scelta io, d'altronde su 13 una almeno potevo deciderla». Poi specifica: «L'avevo scelta per Ciao Darwin» È raccomandata? In attesa di scoprirlo lei batte in una prova fisica Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma. Brava, bella e determinata. Una scheggia e diventa leader, neanche le fiamme della prova del fuoco le fanno paura.

La Contessa Alvina Varecondi Scortecci, datele una serie tv 7

«La vita da Contessa è una vita normalissima, quando uno pensa che i nobili non fanno nulla sbaglia alla grande». Alvina Verecondi Scortecci si presenta così ma le immagini del video che le mandano alle spalle la smentiscono: una villa pazzesca in cui vive, vacanze extralusso e aperitivi a base di champagne e tartine. La clip vale però la regia di una nuova serie tv: I Varecondi Scortecci, storie di nobili. Ha personalità, è solare e fa ridere, ma il rischio che duri come un gatto in tangenziale c'è, noi però tifiamo per lei.

Pietro Fanelli, un grande Bah 3

Pietro Fanelli. Il modello è finito solo qualche tempo fa al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni fatte su un reality show. Pietro è stato tra i protagonisti del reality targato Netflix Summer Job, ma è finito poi a parlarne male con un tiktoker, che ha poi reso tutto pubblico.

Ora continua a criticare i reality e i social ma vola in Honduras per fare il naufrago dell'Isola. Si definisce poeta maledetto, poi Vladimir gli chiede un verso risponde: «Non faccio cose a comando». Personaggio? Anche troppo.

Khedy Gueye già idolo del web 8

Khedy Gueye è una tigre. Tira fuori gli artigli senza paura e va dritta alla preda. Attacca il Poeta maledetto e lo smaschera: «Senza telecamere è un'altra persona poi quando ci riprendono fa così, fa il tenebroso». Sul web la applaudono. Sincera, spontanea senza peli sulla lingua, la modella senegalese non vip ci farà molto divertire, ne siamo certi.

Artur Dainese, recordman o furbo? Intanto polemico 6

Artus Dainese, il De Martino ucraino, ha una resistenza da supereroe. Arriva alla prova del fuoco contro Greta Zuccarello e con il sorriso sulle labbra batte ogni record. Le fiamme divampano ma lui continua a tenere le catene senza mollarle mai. Elenoire Casalegno dopo 3 minuti e 08 secondi stoppa la prova: «È stato raggiunto il tempo massimo, la prova non può andare avanti». Bravo Artur, recordman, ma agli altri naufraghi non piace: «troppo furbo dicono» e lo mandano in nomination. E noi aggiungiamo: anche polemico, troppo.