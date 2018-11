© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profondo legame frae sua figliaè ormai noto al grande pubblico, ma un nuovo dettaglio svelato da quest'ultima rafforza ulteriormente il legame fra le due. La giovane showgirl, infatti, ha raccontato ai microfoni di Fanpage la sua prima esperienza sessuale in cui, in qualche modo, anche sua madre è stata coinvolta: «La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai! Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato. Io e mia madre abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non ci sono mai stati filtri tra noi».Aurora Ramazzotti ha spiegato anche il significato della "F" che ha tatuata sul piede. È stato il suo primo tatuaggio, fatto in vacanza a Formentera - ecco il perché della "F" - pagando con i primi soldi guadagnati autonomamente. La figlia di Eros confessa di pentirsene un po', ma la prende con filosofia: «Almeno sono marchiata a vita».