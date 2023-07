Piromani in azione a Vieste, altri tre incendi appiccati: fiamme spese. Si indaga

A distanza di due giorni dal vasto incendio che ha messo in ginocchio il Gargano, ancora piromani in azione a Vieste, nei pressi di baia San Felice. Nel pomeriggio il fuoco è stato appiccato in tre diversi punti. L'intervento dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei volontari, al lavoro per circa un'ora, ha evitato che le fiamme potessero propagarsi.

L'indagine della procura

Continua intanto l'indagine dei carabinieri forestali, coordinata dalla Procura di Foggia, volta all'individuazione dei piromani che due giorni fa hanno creato enormi danni ambientali e provocato l'evacuazione anche di duemila turisti da tre strutture ricettive, rientrati ieri mattina alla fine dell'emergenza.