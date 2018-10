Sparatoria nella notte a Foggia, ferito un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 28enne di Foggia, Antonio Frascolla, è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba sinistra esploso da sconosciuti. È successo nella notte tra sabato e domenica in via Martiri di via Fani, a Foggia. L’uomo ha precedenti penali per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Le sue condizioni non sono preoccupanti. È stato soccorso ed accompagnato in ospedale da un conoscente. Il ferimento sarebbe avvenuto dopo un banale litigio, iniziato qualche ora prima nel centro storico di Foggia. Sul luogo dell’agguato i poliziotti hanno recuperato due bossoli calibro 7,65. Nelle ultime ore gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni ed effettuato perquisizioni.