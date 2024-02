Ruspe a Siponto: abbattuti gli immobili abusivi della malavita

Ruspe al lavoro a Siponto, nei pressi di Manfredonia per demolire gli immobili abusivi riconducibili alla malavita. Gli abbattimenti sono in corso da questa mattina (27 febbraio): tre gli immobili costruiti illecitamente nell'area di Siponto. «L'abbattimento rientra - spiega una nota della prefettura di Foggia - nell'ambito dell'azione svolta dalla squadra Stato per il ripristino della legalità sul territorio di Manfredonia. In cantiere ci sono 80 ordini di demolizione. Un ordine di demolizione pende anche sulla villa abusiva dell'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice».

Le strutture

Tra gli immobili interessati in questi giorni dagli abbattimenti c'è poi uno riconducibile a Matteo Lombardi, 54enne boss ritenuto dagli investigatori al vertice del clan garganico Lombardi-Scirpoli-Raduano condannato di recente in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Giuseppe Silvestri ucciso il 21 marzo 2017.

Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha espresso ancora una volta «il grande compiacimento per l'importante lavoro svolto dalla cabina di Regia e per lo straordinario contributo fornito nelle delicate operazioni di demolizione da parte della gestione commissariale, della locale questura, con il concorso delle altre forze di polizia».