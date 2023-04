Orsa Jj4 catturata insieme ai suoi cuccioli stanotte: lo zoo Safari ha chiesto di non abbatterla

Durante la notte l'orsa Jj4 è stata catturata. Lo rende noto la Provincia di Trento aggiungendo che questa mattina il presidente Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. L'orsa, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller. Sono stati catturati anche due dei tre cuccioli insieme all’orsa Jj4, presa nella notte in Trentino dal corpo forestale. Il terzo cucciolo, invece, non e stato catturato. I due animali, che pesano circa 35-40 chili, hanno due anni di età e sono stati liberati subito dopo la cattura. Sono gia svezzati. È quanto riferito in conferenza stampa a Trento.

«L'orsa Jj4 è al Casteller e abbiamo consegnato al Tar la documentazione richiesta. L'auspicio è che il Tar possa anticipare la decisione rispetto all'11 maggio. In caso di giudizio positivo procederemo all'abbattimento». Lo ha detto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante la conferenza stampa convocata a seguito della cattura dell'orsa 'Jj4'.

L'orsa dopo la cattura è stata trasportata al #Casteller, dove già si trova #M49.



La richiesta da Fasano

Lo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, ha dato la propria disponibilità a ospitare l'orsa JJ4, di cui è stata avviata la procedura di abbattimento in Trentino, dopo l'uccisione di Andrea Papi. La struttura brindisina è una vasta area di macchia mediterranea in cui è stato realizzato un percorso natura (safari) con la presenza di tigri, zebre, giraffe, elefanti, leoni, cervi, cammelli, orsi dal collare (tibetani), fenicotteri e altre specie. «In seguito ai fatti tragici che hanno visto, in Trentino, la morte del giovane runner per un attacco da parte di un'orsa e la decisione di abbattere la stessa - è riportato in un comunicato dei giorni scorsi - lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell'amministratore unico, esprime il proprio cordoglio alla famiglia e, non condividendo l'opzione dell'abbattimento, si rende disponibile, qualora necessario, ad accogliere l'orsa, eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti».