Ladro sorpreso nell'appartamento dal proprietario: sequestrato e picchiato. Due arresti

Si era introdotto in un appartamento forse con l'obiettivo di rubare, ma è stato sorpreso dal proprietario che, insieme ad altre tre persone, lo ha sequestrato e torturato. Due al momento gli arresti effettuati in flagranza di reato da parte della Polizia di Stato. Si tratta di un 21enne e di un 25enne che rispondono di sequestro di persona e lesioni personali, in concorso con altri due soggetti non ancora identificati. Gli agenti della Squadra Mobile di Foggia sono riusciti ad identificare i responsabili a seguito delle indagini scattate dopo la denuncia di scomparsa della vittima formalizzata dalla madre.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione il ladro 26enne si era introdotto all'interno di un appartamento del centro a Foggia per rubare, ma è stato scoperto dal proprietario dell'immobile che, insieme a tra amici, lo ha sequestrato e chiuso in una stanza.

I quattro avrebbero sottratto il telefono cellulare al 26enne, lo avrebbero minacciato e usato violenza riprendendo il tutto con il cellulare.

Formalizzata la denuncia, sono scattate le ricerche che hanno poi consentito alla polizia di ritrovare il 26enne all'interno dell'appartamento. Il giovane aveva diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. E' stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia. Due dei quattro responsabili della violenza dopo la convalida dell'arresto sono stati trasferiti al carcere di Foggia.