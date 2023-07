Mafia, sciolto il Consiglio comunale di Orta Nova. È il sesto nel Foggiano in otto anni

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Orta Nova (Foggia), in considerazione, si legge in una nota, «delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata». Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.

Il sesto Comune nel Foggiano in otto anni

Il Consiglio comunale di Orta Nova era stato già sciolto in seguito alle dimissioni dell'ex sindaco Domenico Lasorsa del 28 aprile scorso. Dal 2015 è il sesto Comune sciolto per infiltrazioni mafiose in provincia di Foggia.