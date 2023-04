Incidente stradale in centro: scontro tra auto. Due feriti e danni alle macchine parcheggiate

Incidente stradale nella notte in via Bari a Foggia: due feriti e danni alle macchine parcheggiate. Secondo una prima ricostruzione una Golf si è scontrata in via Bari contro una Peugeot che dopo l'urto è finita contro la parete della filiale della banca Intesa San Paolo per poi terminare la corsa su alcune auto parcheggiate in strada.

Il conducente della Golf è rimasto ferito mentre un'altra persona è stata trasportata in codice arancione presso l'ospedale Riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso.

Oltre ai medici del 118 sul posto anche polizia e carabinieri oltre ad una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.