Cade in un pozzo mentre cerca erbe selvatiche e resta intrappolato per ore: salvo per miracolo

Era caduto in un pozzo a una profondità di oltre dieci metri e lì è rimasto per alcune ore, finché i carabinieri e i vigili del fuoco non lo hanno aiutato a liberarsi. È accaduto a San Severo, in provincia di Foggia, lunedì. Un uomo, di San Marco in Lamis, ultra settantenne era caduto mentre vagava per le campagne in cerca di erbe selvatiche. La denuncia di scomparsa ai carabinieri è arrivata dalla famiglia dell'anziano.

Il ritrovamento

I carabinieri, con la Cio Calabria, hanno perlustrato l'intera zona e una volta udito il grido d'allarme hanno rintracciato l'uomo, in buone condizioni di salute, messo in salvo subito dopo. Oggi l'anziano si è recato alla caserma dei Carabinieri di San Severo per ringraziare i propri eroi e scattare con loro una foto ricordo.