Bomba nella notte distrugge un centro estetico: «Sembrava un terremoto». Panico e gente in strada in pigiama

ulla pagina facebook del negozio, che vende prodotti a parrucchieri e centri estetici: «Il negozio Esteticamente chiude perché è stato distrutto da una bomba esplosa stanotte all'1.11. Non ci sono parole», solo «tanta amarezza e rabbia», si legge nel post.

I danni sono stati infatti parecchio ingenti: divelto l'ingresso principale, distrutta l'insegna luminosa e parte della struttura in marmo, danneggiati gli arredi interni.

parti dell'insegna e del motore esterno dell'impianto di climatizzazione sono state recuperate a decine di metri di distanza. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra mobile di Foggia. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che sin da subito hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, alla periferia di via Lucera, dove una bomba carta è esplosa nella notte davanti ad un negozio di forniture per parrucchieri,: laha provocato ingenti danni ma nessun ferito. Nella zona è: numerosi residenti della zona si sono riversati in strada impauriti per il fortissimo boato, che è stato udito in gran parte della città.La bomba ha danneggiato pesantemente la saracinesca, la vetrina dell'esercizio commerciale e ha mandato in frantumi idelle case soprastanti: ha inoltreparcheggiate nei pressi del negozio. Il titolare e la moglie agli inquirenti hanno detto di non aver mai ricevuto minacce.», ha detto all'Ansa un residente, sceso in strada con addosso ancora il pigiama: l'esplosione è stata infatti talmente violenta che alcune