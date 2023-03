Ragazzo di 31 anni accoltellato all'alba: è giallo sulle cause

Un uomo incensurato di 31 anni è stato ferito a coltellate questa mattina all'alba in via Mogadiscio a Foggia. L'uomo ha riportato due ferite d'arma da taglio al busto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni anche se, secondo valutazioni dei sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Ancora tutta da chiarire la dinamica del ferimento. La vittima non è in grado di parlare e quindi fornire elementi investigativi ai carabinieri accorsi sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del 118. I soccorsi sarebbero stati allertati da alcuni residenti della zona. Un aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.