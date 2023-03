Banconote false, sequestri della Finanza per 11.500 euro

Banconote false per un valore di circa 11.500 sono state sequestrate nel corso dell'ultimo anno dai finanzieri del comando provinciale di Barletta, nell'ambito di servizi per la lotta alla criminalità economica e finanziaria. Si tratta di per lo più di banconote da 50 euro (125), 65 banconote da 20 euro e 35 da cento. Ci sono anche 23 banconote da 10 euro e qualche banconota da 5.

Le indagini

Le Fiamme Gialle hanno indagato per ricostruire l'intera filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali truffa e riciclaggio. Un supporto alle indagini è stato dato anche dal Centro nazionale analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono compiuti approfondimenti investigativi per verificare eventuali collegamenti con episodi criminosi compiuti nella provincia di Barletta - Andria - Trani.