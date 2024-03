Un uomo è stato accoltellato questa mattina nella centrale piazza Umberto, a Bari. L’aggressione è avvenuta a pochi passi dall’ingresso dell’Università, nei pressi della fontana monumentale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l’accaduto e mettersi sulle tracce dell’aggressore. La persona ferita, di circa 50 anni, non dovrebbe essere in pericolo di vita.