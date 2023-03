Scarpe contraffatte dalla Cina: sequestate oltre 3mila paia. Una denuncia

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo di Brindisi, nell’ambito dei controlli all’interno dello scalo portuale brindisino, hanno operato l’ennesimo sequestro di merce contraffatta proveniente da Paesi dell’est Europa.

Scarpe contraffatte

Nello specifico, nel corso delle operazioni di sbarco di mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia è stato fermato un autoarticolato contenente un carico di beni di origine cinese, dalla cui ispezione si individuavano 3.108 paia di scarpe riconducibili, sin dal primo esame visivo, al noto marchio Converse All Star, riconosciute come contraffatte dai periti di parte.

I prodotti, infatti, riproducevano segni con caratteristiche proprie del brand, tra cui le medesime combinazioni di colori e la grafia perfettamente sovrapponibile al marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore.

Il carico è stato sottoposto a sequestro mentre il rappresentante legale della società destinataria della merce è stato denunciato.