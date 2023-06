Verso il nuovo polo universitario. Via libera ai primi quattro bandi

I pezzi per la creazione del nuovo polo universitario a Brindisi continuano a comporsi. In questi giorni, infatti, sono stati approvate tre determine dirigenziali per "disciplinare d'incarico per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori" di tre dei lotti che compongono il progetto per la realizzazione di un'area totalmente dedicata alle università.



L'elaborato, nel suo complesso, ha preso il nome di "Centro storico di Levante Città storiche resilienti del mare, del vento e delle zone umide".

Si tratta, in particolare, del lotto più "corposo", ovvero quello chiamato "Ristrutturazione edificio ex Ministero delle Finanze -Agenzia del Territorio, da destinare a sede dell'Università (finanziato per quasi 9 milioni di euro), a cui si aggiungono quelli relativi a "Ristrutturazione edificio succursale ex istituto ragioneria "Marconi" via Maglie, da destinare a mensa universitaria ed esercizi pubblici di somministrazione", che ha in dotazione quasi 1milione e 140mila euro, "Restauro della Chiesa del Cristo, da destinare a luogo di culto e per servizi culturali", a cui sono destinati poco più di 450mila euro, e "Ristrutturazione edificio Croce Rossa Italiana sezione di Brindisi, da destinare a centro sanitario e postazione primo intervento 118", che valgono invece poco meno della stessa cifra. Il progetto nel suo complesso vale poco meno di 15milioni di euro ed è stato finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare con il Programma innovativo per la qualità dell'abitare. I finanziamenti del Pnrr hanno delle tempistiche molto stringenti, che prevedono il completamento entro il 2026. Anche per questo, i passaggi relativi alla progettazione sono uno degli step fondamentali per non perdere i fondi che sono stati assegnati. Nel primo caso, secondo quanto spiegato anche nella determina, si tratta di una rettifica rispetto al precedente provvedimento già approvato nello scorso gennaio e successivamente annullato d'ufficio.

L'importo a base d'asta per questo servizio sarà di circa 270 mila euro. Stesso discorso per quel che riguarda la succursale dell'ex istituto Marconi, anche se in questo caso si parla di circa 145mila euro. Per quello che riguarda, invece, gli altri due, si parla di una cifra a base d'asta per circa 78mila euro per il restauro della chiesa del Cristo e poco meno di 71mila per la ristrutturazione dell'edificio della Croce Rossa. Gli interessati, una volta che sarà pubblicato il bando, potranno partecipare attraverso la piattaforma telematica per appalti e contratti del Comune (e-procurement). Il progetto, come detto, mira a riqualificare il seno di Levante a farne una zona per ospitare università e servizi collegati.

Un elaborato che si compone complessivamente di sette lotti: a quelli già citati si vanno ad aggiungere il restauro di Bastione San Giacomo e Bastione Arruinado, che ospiteranno sale espositive, servizi culturali e dell'intrattenimento (importo destinato: 111mila euro circa); il restauro dell'ex edificio Marconi dove realizzare residenze per studenti universitari e docenti, sale lettura e biblioteca, aule per conferenze e seminari, sale espositive (2 milioni e 600mila euro circa) ed il restauro dell'ex parco della Rimembranza ed dell'area naturalistica lungo il Canale Patri (1milioni e 70 mila euro circa), così come ricade nella pianificazione dell'area anche il recente abbattimento di una palazzina abusiva su via Porta Lecce, che ha liberato parte delle mura di Brindisi alla vista dei cittadini.

